Украинские биатлонисты завоевали медаль на Кубке IBU

Украинцы успешно выступили в одиночной смешанной эстафете.

Украинские биатлонисты Виталий Труш и Юлия Журавок заняли третье место в одиночной смешанной эстафете на этапе Кубка IBU в Брезно-Осрбли (Словакия).

Дуэт использовал два дополнительных патрона и отстал от победившей Норвегии на 42,6 секунды. Серебро досталось французам.

Результаты гонки:

1. Норвегия (0+6) - 38:57,7

2. Франция (0+3) - +29,4

3. Украина (0+2) - +42,6

4. Германия (0+5) - +42,8

5. Чехия (0+4) - +1:10,3

6. Швеция (2+12) - +1:45,2

УНИАН ранее сообщал о том, где и когда смотреть гонки пятого этапа.