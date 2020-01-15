Украинские биатлонисты завоевали медаль на Кубке IBU
15:02, 15 января 2020Другое
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Украинцы успешно выступили в одиночной смешанной эстафете.
Юлия Журавок / фото: biathlon.com.ua
Украинские биатлонисты Виталий Труш и Юлия Журавок заняли третье место в одиночной смешанной эстафете на этапе Кубка IBU в Брезно-Осрбли (Словакия).
Дуэт использовал два дополнительных патрона и отстал от победившей Норвегии на 42,6 секунды. Серебро досталось французам.
Результаты гонки:
1. Норвегия (0+6) - 38:57,7
2. Франция (0+3) - +29,4
3. Украина (0+2) - +42,6
4. Германия (0+5) - +42,8
5. Чехия (0+4) - +1:10,3
6. Швеция (2+12) - +1:45,2
УНИАН ранее сообщал о том, где и когда смотреть гонки пятого этапа.
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