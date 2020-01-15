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Украинские биатлонисты завоевали медаль на Кубке IBU

15:02, 15 января 2020
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Юлия Журавок / фото: biathlon.com.ua

Украинские биатлонисты Виталий Труш и Юлия Журавок заняли третье место в одиночной смешанной эстафете на этапе Кубка IBU в Брезно-Осрбли (Словакия).

Дуэт использовал два дополнительных патрона и отстал от победившей Норвегии на 42,6 секунды. Серебро досталось французам.

Результаты гонки:

1.   Норвегия (0+6) - 38:57,7

2.   Франция (0+3) - +29,4

3.   Украина (0+2) - +42,6

4.   Германия (0+5) - +42,8

5.   Чехия (0+4) - +1:10,3

6.   Швеция (2+12) - +1:45,2

УНИАН ранее сообщал о том, где и когда смотреть гонки пятого этапа.

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