цей матеріал доступний українською

"Случится что-то плохое": Свитолина оценила загрязнение воздуха в Мельбурне перед Australian Open

11:20, 14 января 2020
Другое
122 0
Элина Свитолина / УНИАН

Теннисистка прибыла в Мельбурн, где готовится к старту на Открытом чемпионате Австралии.

На своей странице в Twitter украинка сообщила, что воздух очень загрязнен из-за пожаров. В подтверждение она прикрепила официальные данные с вердиктом о качестве воздуха - "очень нездоровый".

"Почему мы должны ждать, пока случится что-то плохое, чтобы начать действовать", - написала Свитолина.

Стоит отметить, что матчи квалификации Australian Open уже переносились из-за ветра со стороны лесных пожаров - в Мельбурне было сложно дышать.

УНИАН ранее сообщал о том, что Свитолина открыла сезон разгромным поражением в Австралии.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter