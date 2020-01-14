"Случится что-то плохое": Свитолина оценила загрязнение воздуха в Мельбурне перед Australian Open

Теннисистка не понимает, почему проблему довели до таких масштабов.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина показала уровень загрязнения воздуха в Австралии, где продолжаются лесные пожары.

Теннисистка прибыла в Мельбурн, где готовится к старту на Открытом чемпионате Австралии.

На своей странице в Twitter украинка сообщила, что воздух очень загрязнен из-за пожаров. В подтверждение она прикрепила официальные данные с вердиктом о качестве воздуха - "очень нездоровый".

"Почему мы должны ждать, пока случится что-то плохое, чтобы начать действовать", - написала Свитолина.

Why do we need to wait for something bad to happen to do an action 🤷🏼‍♀️🥵 #Melbournepic.twitter.com/bYpXyQAfKe — Elina Svitolina (@ElinaSvitolina) 14 января 2020 г.

Стоит отметить, что матчи квалификации Australian Open уже переносились из-за ветра со стороны лесных пожаров - в Мельбурне было сложно дышать.

УНИАН ранее сообщал о том, что Свитолина открыла сезон разгромным поражением в Австралии.