"Случится что-то плохое": Свитолина оценила загрязнение воздуха в Мельбурне перед Australian Open
Первая ракетка Украины Элина Свитолина показала уровень загрязнения воздуха в Австралии, где продолжаются лесные пожары.
Теннисистка прибыла в Мельбурн, где готовится к старту на Открытом чемпионате Австралии.
На своей странице в Twitter украинка сообщила, что воздух очень загрязнен из-за пожаров. В подтверждение она прикрепила официальные данные с вердиктом о качестве воздуха - "очень нездоровый".
"Почему мы должны ждать, пока случится что-то плохое, чтобы начать действовать", - написала Свитолина.
Why do we need to wait for something bad to happen to do an action 🤷🏼♀️🥵 #Melbournepic.twitter.com/bYpXyQAfKe— Elina Svitolina (@ElinaSvitolina) 14 января 2020 г.
Стоит отметить, что матчи квалификации Australian Open уже переносились из-за ветра со стороны лесных пожаров - в Мельбурне было сложно дышать.
УНИАН ранее сообщал о том, что Свитолина открыла сезон разгромным поражением в Австралии.