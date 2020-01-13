Единственная олимпийская медалистка Ирана сбежала из страны (видео)

Кимия Ализаде заявила, что она - "одна из миллионов угнетенных женщин в Иране".

Тхэквондистка Кимия Ализаде, которая является единственной в истории иранской призеркой Олимпийских игр, покинула свою страну.

Об этом сообщается в сюжете ТСН.

О своем решении 21-летняя Ализаде сообщила в соцсети, подчеркнув, что она - одна из миллионов угнетенных женщин в Иране, а также то, что правительство использует ее успехи как инструмент пропаганды.

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"У меня нет каких-либо желаний и целей, кроме спорта, личной безопасности, а также счастливой и здоровой жизни. Дорогие иранцы, я не хочу больше подниматься по ступенькам коррупции и брехни. Это решение дается мне сложнее, чем олимпийское золото. Но я остаюсь дочерью Ирана, где бы я ни была", - написала Ализаде.

"Они отправляли меня туда, куда хотели. Я носила то, что они говорили. Я повторяла каждое их предложение. Они эксплуатировали меня, когда считали нужным", - также отметила спортсменка.

Где именно на данный момент находится Ализаде - неизвестно. СМИ предположили, что девушка сбежала в Нидерланды.

Ализаде является бронзовой призеркой Олимпийских игр-2016.

УНИАН ранее также сообщал о том, что бывший нападающий сборной Италии получил тюремный срок.