Украинка Харлан победила россиянку и выиграла этап Кубка мира по фехтованию (видео)

Саблистке не было равных в Монреале.

Украинская саблистка Ольга Харлан одержала победу на этапе Кубка мира по фехтованию в канадском Монреале.

В четвертьфинале украинка уверенно разобралась с француженкой Сарой Бальзер - 15:7. В напряженном полуфинале Ольга сумела одолеть китаянку Шао Яки - 15:14.

В решающем поединке Харлан встречалась с представительницей России Ольгой Никитиной и не оставила шансов сопернице - 15:7.

Напомним, в июле прошлого года Харлан завоевала золотую медаль на чемпионате мира по фехтованию в Будапеште. Тогда украинка в шестой раз в карьере стала чемпионкой мира (в четвертый раз - в индивидуальных соревнованиях).

Как сообщал УНИАН, в декабре Харлан выиграла этап Кубка мира в США.