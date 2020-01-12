Украинка Харлан победила россиянку и выиграла этап Кубка мира по фехтованию (видео)
23:32, 12 января 2020Другое
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Саблистке не было равных в Монреале.
Харлан легко выиграла финал / фото: fencingworldwide.com
Украинская саблистка Ольга Харлан одержала победу на этапе Кубка мира по фехтованию в канадском Монреале.
В четвертьфинале украинка уверенно разобралась с француженкой Сарой Бальзер - 15:7. В напряженном полуфинале Ольга сумела одолеть китаянку Шао Яки - 15:14.
В решающем поединке Харлан встречалась с представительницей России Ольгой Никитиной и не оставила шансов сопернице - 15:7.
Напомним, в июле прошлого года Харлан завоевала золотую медаль на чемпионате мира по фехтованию в Будапеште. Тогда украинка в шестой раз в карьере стала чемпионкой мира (в четвертый раз - в индивидуальных соревнованиях).
Как сообщал УНИАН, в декабре Харлан выиграла этап Кубка мира в США.
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