Украинской теннисистке не удалось пробиться в финал турнира в Австралии

Людмила Киченок, которая выступает в парном разряде, остановилась на полуфинале.

Украинская теннисистка Людмила Киченок не смогла выйти в финал турнира в австралийском Брисбене в парном разряде.

В дуэте с китаянкой Ян Чжаосюань украинка в 1/2 финала противостояла первым сеяным - Се Шувэй (Тайвань) и Барборе Стрыцовой (Чехия).

Встреча продолжалась 1 час и 31 минуту и завершилась поражением украинско-китайского дуэта со счетом 6:7 (3), 3:6.

В финале Сэ Шувей и Стрыцова сыграют против Кики Бертенс (Нидерланды) и Эшли Барти (Австралия).

Как сообщал УНИАН, ранее Киченок и Ян Чжаосюань обыграли хорватско-польский дуэт в лице Дарьи Юрак и Алисы Росольской.