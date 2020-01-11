Украинской теннисистке не удалось пробиться в финал турнира в Австралии
11:12, 11 января 2020Другое
131 0
Людмила Киченок, которая выступает в парном разряде, остановилась на полуфинале.
Людмила Киченок выступала в паре с китаянкой Ян Чжаосюань / фото: opentenis.ro
Украинская теннисистка Людмила Киченок не смогла выйти в финал турнира в австралийском Брисбене в парном разряде.
В дуэте с китаянкой Ян Чжаосюань украинка в 1/2 финала противостояла первым сеяным - Се Шувэй (Тайвань) и Барборе Стрыцовой (Чехия).
Встреча продолжалась 1 час и 31 минуту и завершилась поражением украинско-китайского дуэта со счетом 6:7 (3), 3:6.
В финале Сэ Шувей и Стрыцова сыграют против Кики Бертенс (Нидерланды) и Эшли Барти (Австралия).
Как сообщал УНИАН, ранее Киченок и Ян Чжаосюань обыграли хорватско-польский дуэт в лице Дарьи Юрак и Алисы Росольской.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter