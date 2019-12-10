"Пустая трата времени": экс-глава WADA заявил, что России нет смысла оспаривать решение об отстранении
Бывший глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Паунд прокомментировал ситуацию с отстранением России на четыре года от всех международных турниров, включая Олимпиады и чемпионаты мира.
Слова Паунда приводит "Р-Спорт".
Он отметил, что России нет смысла обращаться в Спортивный арбитражный суд (CAS).
"Все ожидают, что российская сторона пойдет в CAS, но учитывая доказательства, думаю, это пустая трата времени и денег. Ведь четырехлетний срок отстранения не начнется до тех пор, пока не пройдет апелляционный процесс", - заявил экс-глава WADA.
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"Рекомендации похожи на те, которые были в 2016 году, когда Россию хотели отстранить от Игр в Рио-де-Жанейро, и думаю, сейчас МОК согласится с ними и будет следовать решению WADA", - также подчеркнул он.
Паунд выразил мнение, что в России должны признать наличие проблем:
"Очевидно, что в России есть проблемы и нужны серьезные изменения. Я считаю, что российская сторона должна признать наличие проблем и начать исправлять ситуацию, менять систему уже с завтрашнего дня. Иначе это может продолжаться очень долго".
Напомним, Россию отстранили от международных турниров в ходе исполкома WADA.
Как сообщал УНИАН, стало известно, что Россию не лишат права проведения трех хоккейных турниров "по техническим причинам".