"Пустая трата времени": экс-глава WADA заявил, что России нет смысла оспаривать решение об отстранении

Ричард Паунд считает, что России нужно признать наличие проблем.

Бывший глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Паунд прокомментировал ситуацию с отстранением России на четыре года от всех международных турниров, включая Олимпиады и чемпионаты мира.

Слова Паунда приводит "Р-Спорт".

Он отметил, что России нет смысла обращаться в Спортивный арбитражный суд (CAS).

"Все ожидают, что российская сторона пойдет в CAS, но учитывая доказательства, думаю, это пустая трата времени и денег. Ведь четырехлетний срок отстранения не начнется до тех пор, пока не пройдет апелляционный процесс", - заявил экс-глава WADA.

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"Рекомендации похожи на те, которые были в 2016 году, когда Россию хотели отстранить от Игр в Рио-де-Жанейро, и думаю, сейчас МОК согласится с ними и будет следовать решению WADA", - также подчеркнул он.

Паунд выразил мнение, что в России должны признать наличие проблем:

"Очевидно, что в России есть проблемы и нужны серьезные изменения. Я считаю, что российская сторона должна признать наличие проблем и начать исправлять ситуацию, менять систему уже с завтрашнего дня. Иначе это может продолжаться очень долго".

Напомним, Россию отстранили от международных турниров в ходе исполкома WADA.

Как сообщал УНИАН, стало известно, что Россию не лишат права проведения трех хоккейных турниров "по техническим причинам".