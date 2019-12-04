Кубок мира по биатлону: результаты мужской индивидуальной гонки в Остерсунде

Победу одержал Мартен Фуркад, а лучшим среди украинцев стал Дмитрий Пидручный.

В шведском Остерсунде в рамках первого этапа Кубка мира по биатлону прошла мужская индивидуальная гонка.

Победу в гонке одержал Мартен Фуркад. В предыдущий раз пятикратный олимпийский чемпион побеждал в личных гонках Кубка мира еще 15 декабря прошлого года.

Интересно, что в тройке призеров оказались только французские биатлонисты.

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Лучшим среди украинцев стал Дмитрий Пидручный, который занял 20-е место. Этот результат стал для него лучшим в карьере в индивидуальных гонках.

Результаты гонки

1. Мартен Фуркад (Франция) - 53.11,9 (1)

2. Симон Дестье (Франция) +12,7 (1)

3. Кантен Фийон Майе (Франция) +1.50,8 (3)

20. Дмитрий Пидручный (2+0+0+1) +4:14,5

38. Артем Прима (1+2+0+1) +5:57,0

54. Руслан Ткаленко (0+1+0+2) +6:56,6

74. Артем Тищенко (1+0+1+0) +8:54,5

84. Антон Дудченко (0+1+1+3) +9:38,8

УНИАН ранее также сообщал о том, что украинская биатлонистка вошла в топ-10 спринта на Кубке мира.