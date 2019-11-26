Легендарный российский хоккеист назвал Россию самой позорной страной в истории спорта

Вячеслав Фетисов отметил, что из-за ошибок страдают молодые спортсмены.

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею и обладатель двух Кубков Стэнли Вячеслав Фетисов высказался в отношении ситуации с допингом в российском спорте, которая может привести к очередным санкциям.

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Слова Фетисова приводит ТАСС.

"Я волнуюсь за молодых спортсменов, которые вышли на серьезный уровень и могут быть не допущены из-за чьих-то ошибок. Минимальная надежда есть, что WADA примет другое решение, но мы самая опозорившаяся страна в истории мирового спорта, и, судя по всему, мировое спортивное сообщество настроено радикально", - заявил Фетисов.

Напомним, Исполком WADA 9 декабря рассмотрит российский вопрос после обнаружения фальсификации данных Московской антидопинговой лаборатории с целью сокрытия использования запрещенных препаратов российскими спортсменами.

Россия может быть отстранена на четыре года от всех международных соревнований и в таком случае рискует пропустить футбольные Евро-2020 и ЧМ-2022.

УНИАН ранее сообщал о том, кто может заменить Россию на Евро-2020.