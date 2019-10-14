"Победа - в приоритете": Свитолина надеется выиграть Кубок Кремля

Украинка призналась, что не думает об отпуске.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина поделилась ожиданиями от своего грядущего выступления на Кубке Кремля в Москве.

Украинку цитирует "Чемпионат".

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"Надеюсь, что смогу взять титул, поскольку для меня на любом турнире всегда самые высокие задачи. Победа всегда для меня находится в приоритете. По поводу физической формы - я чувствую себя лучше.

У меня была неделя перерыва после Пекина. Было много турниров сыграно за последний год и за последние месяцы из-за гонки в Шэньчжэне. Сейчас уже психологически я чувствую, что мне немного полегчало. Было очень много давления по поводу попадания в топ-8, и для меня это была задача на этот год, которая отняла очень много психологических сил", - отметила Свитолина.

Теннисистка призналась, что не планирует уходить в полноценный отпуск после окончания сезона:

"Я считаю, что атлет высокого уровня должен всегда поддерживать свою форму. Это будет просто небольшой перерыв от тенниса, но физически я всё равно буду заниматься, и мне нужно еще до конца свою травму залечить, поэтому работа не заканчивается".

Кубок Кремля уже стартовал в Москве и завершится 20 октября.

УНИАН ранее cообщал о том, что Свитолина квалифицировалась на Итоговый турнир WTA.