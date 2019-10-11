Вторая ракетка Украины Ястремская не смогла выйти в полуфинал турнира в Тяньцзине (видео)

15:47, 11 октября 2019
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Ястремская уступила в двух сетах / фото: wtatennis.com

Украинская теннисистка Даяна Ястремская не смогла выйти в полуфинал турнира WTA International в китайском Тяньцзине (призовой фонд - 500 тысяч долларов).

В матче 1/4 финала украинка, которая занимает 23-ю строчку в рейтинге WTA, обыграла представительницу России Веронику Кудерметову, которая является 43-й ракеткой мира.

Матч продолжался 1 час 15 минут и завершился победой Кудерметовой со счетом 6:4, 6:0.

Украинка осуществила 2 эйса, 1 брейк и отдала 5 подач сопернице при одной двойной ошибке.

В нынешнем сезоне Ястремская дошла до полуфинала в Хуахине и Страсбурге, где в итоге стала чемпионкой.

УНИАН ранее также сообщал о том, что украинка Катерина Козлова не смогла доиграть свой матч на турнире в Австрии.

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Теги: #теннис#Даяна Ястремская