Вторая ракетка Украины Ястремская не смогла выйти в полуфинал турнира в Тяньцзине (видео)

Украинка уступила теннисистке из России.

Украинская теннисистка Даяна Ястремская не смогла выйти в полуфинал турнира WTA International в китайском Тяньцзине (призовой фонд - 500 тысяч долларов).

В матче 1/4 финала украинка, которая занимает 23-ю строчку в рейтинге WTA, обыграла представительницу России Веронику Кудерметову, которая является 43-й ракеткой мира.

Матч продолжался 1 час 15 минут и завершился победой Кудерметовой со счетом 6:4, 6:0.

Украинка осуществила 2 эйса, 1 брейк и отдала 5 подач сопернице при одной двойной ошибке.

An impressive display as Kudermetova seals the win!



Defeating Yastremska 6-4, 6-0 to book her place in the @TianjinOpen semifinal! pic.twitter.com/aaTKipcnxL — WTA (@WTA) 11 октября 2019 г.

В нынешнем сезоне Ястремская дошла до полуфинала в Хуахине и Страсбурге, где в итоге стала чемпионкой.

УНИАН ранее также сообщал о том, что украинка Катерина Козлова не смогла доиграть свой матч на турнире в Австрии.