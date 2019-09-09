Рейтинг WTA: Свитолина вошла в топ-3, Ястремская обновила личный рекорд

Украинские теннисистки улучшили позиции в мировом рейтинге.

Три украинские теннисистки улучшили свои позиции в топ-100 рейтинга WTA.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина после выхода в полуфинал US Open в мировом рейтинге поднялась на третью позицию и повторила личный рекорд.

Даяна Ястремская, которой на US Open удалось пройти два круга, поднялась на две строчки и установила свой личный рекорд. Теперь 19-летняя украинка занимает 30-место в рейтинге.

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Отметим, что Ястремская стала только шестой украинкой в истории, которой удалось пробиться в топ-30 мирового рейтинга.

Кроме того, в топ-100 рейтинга WTA свою позицию улучшила Катерина Козлова, которая поднялась с 76-го на 74-е место.

В то же время Леся Цуренко, которая пропустила US Open из-за травмы, потеряла сразу двадцать восемь позиции и теперь занимает 68-е место.

Первой ракеткой мира вновь стала австралийка Эшли Барти, а на второе место в рейтинге поднялась чешка Каролина Плишкова.

Как сообщал УНИАН, победу на US Open одержала 19-летняя канадская теннисистка Бьянка Андрееску.