19-летняя канадская теннисистка сенсационно стала победительницей US Open (видео)

Бьянка Андрееску в финале обыграла титулованную Серену Уильямс.

Канадская теннисистка Бьянка Андрееску выиграла US Open-2019.

В финальном матче Андрееску в двух сетах обыграла американку Серену Уильямс - 6:3, 7:5.

19-летняя канадка, которая еще в начале года не входила в топ-150 мирового рейтинга, выиграла свой первый титул на турнирах "Большого шлема" и третий в сезоне. Интересно, что Андрееску впервые в карьере выступала в основной сетке US Open. С новой недели она станет пятой ракеткой мира.

Уильямс в четвертый раз подряд уступила в финале турниров "Большого шлема", вновь не смогла выиграть свой 24-й титул на "мэйджорах" и повторить рекорд по этому показателю.

Видеообзор матча был опубликован на официальном канале US Open в YouTube.

Как сообщал УНИАН, в полуфинале US Open Серена Уильямс обыграла первую ракетку Украины Элину Свитолину.