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19-летняя канадская теннисистка сенсационно стала победительницей US Open (видео)

09:36, 08 сентября 2019
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Бьянка Андрееску / REUTERS

В финальном матче Андрееску в двух сетах обыграла американку Серену Уильямс - 6:3, 7:5.

19-летняя канадка, которая еще в начале года не входила в топ-150 мирового рейтинга, выиграла свой первый титул на турнирах "Большого шлема" и третий в сезоне. Интересно, что Андрееску впервые в карьере выступала в основной сетке US Open. С новой недели она станет пятой ракеткой мира.

Уильямс в четвертый раз подряд уступила в финале турниров "Большого шлема", вновь не смогла выиграть свой 24-й титул на "мэйджорах" и повторить рекорд по этому показателю.

Видеообзор матча был опубликован на официальном канале US Open в YouTube.

Как сообщал УНИАН, в полуфинале US Open Серена Уильямс обыграла первую ракетку Украины Элину Свитолину.

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Теги: #теннис#Серена Уильямс#US Open