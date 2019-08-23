Украинская биатлонистка выиграла золото летнего чемпионата мира

Валентина Семеренко принесла Украине первую медаль летнего ЧМ.

Украинка Валентина Семеренко завоевала золотую медаль в первый день летнего чемпионата мира по биатлону.

Семеренко стала лучшей в суперспринте, закрыв все мишени и вырвав победу в гонке на финишной прямой.

В борьбе за золото украинка на 0,1 секунды опередила представительницу Чехии Люцию Харватову и на 0,4 секунды россиянку Екатерину Глазырину.

В топ-10 по итогам гонки вошли еще две украинки. Дарья Блашко заняла пятое место, а Вита Семеренко - восьмое. Еще три представительницы Украины (Ольга Абрамова, Юлия Журавок и Анастасия Меркушина) финишировали за пределами топ-15.

В юниорской спринтерской гонке среди девушек бронзовую медаль завоевала украинка Анна Кривонос.

Что касается мужской спринтерской гонки, то Андрей Доценко стал 14-м, а Сергей Семенов - 16-м.

Летний ЧМ продлится до 25 августа.

УНИАН ранее также сообщал о том, что украинка Юлия Левченко завоевала золото командного чемпионата Европы по легкой атлетике.