Украинская легкоатлетка Левченко завоевала золото командного чемпионата Европы

Украинке не было равных в прыжках в высоту.

Украинская высотница Юлия Левченко завоевала золотую медаль на командном чемпионате Европы в польском Быдгоще. Читайте такжеУкраинская легкоатлетка Левченко выиграла чемпионат Европы U-23 (видео) Юлия сумела покорить планку 1,97 метра и обойти всех соперниц. Украинка принесла в копилку сборной 12 очков. Это первой золото украинской сборной на турнире. В настоящий момент команда занимает седьмое место перед заключительными шестью видами. Для сохранения прописки в Суперлиге сборная Украины должна остаться в топ-7 команд. Суперлига - главный дивизион чемпионата Европы, в котором выступают 12 лучших сборных континента. УНИАН ранее сообщал, что украинский легкоатлет Кохан с рекордом выиграл молодежный чемпионат Европы.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter