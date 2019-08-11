Украинская легкоатлетка Левченко завоевала золото командного чемпионата Европы
18:58, 11 августа 2019Другое
65 0
Украинке не было равных в прыжках в высоту.
Юлия Левченко / REUTERS
Украинская высотница Юлия Левченко завоевала золотую медаль на командном чемпионате Европы в польском Быдгоще.
Читайте такжеУкраинская легкоатлетка Левченко выиграла чемпионат Европы U-23 (видео)
Юлия сумела покорить планку 1,97 метра и обойти всех соперниц. Украинка принесла в копилку сборной 12 очков.
Это первой золото украинской сборной на турнире. В настоящий момент команда занимает седьмое место перед заключительными шестью видами. Для сохранения прописки в Суперлиге сборная Украины должна остаться в топ-7 команд.
Суперлига - главный дивизион чемпионата Европы, в котором выступают 12 лучших сборных континента.
УНИАН ранее сообщал, что украинский легкоатлет Кохан с рекордом выиграл молодежный чемпионат Европы.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter