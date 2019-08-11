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Украинская легкоатлетка Левченко завоевала золото командного чемпионата Европы

18:58, 11 августа 2019
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Юлия Левченко / REUTERS

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Юлия сумела покорить планку 1,97 метра и обойти всех соперниц. Украинка принесла в копилку сборной 12 очков.

Это первой золото украинской сборной на турнире. В настоящий момент команда занимает седьмое место перед заключительными шестью видами. Для сохранения прописки в Суперлиге сборная Украины должна остаться в топ-7 команд.

Суперлига - главный дивизион чемпионата Европы, в котором выступают 12 лучших сборных континента.

УНИАН ранее сообщал, что украинский легкоатлет Кохан с рекордом выиграл молодежный чемпионат Европы.

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Теги: #чемпионат Европы#прыжки в высоту#Юлия Левченко