Украинка Федорова завоевала медаль на чемпионате Европы по прыжкам в воду (видео)
Украинка Елена Федорова завоевала серебряную медаль на чемпионате Европы по прыжкам в воду, который в эти дни проходит в Киеве.
Федорова выиграла медаль в прыжках с метрового трамплина.
Читайте такжеКолодий принес Украине третью медаль на чемпионате Европы по прыжкам в воду (видео)
Итоговый результат украинки - 263,45 балла. Победительнице, которой стала россиянка Виталия Королева, Федорова проиграла 3,25 балла. Бронзу завоевала еще одна представительница РФ Кристина Ильиных (263,05 балла).
Эта медаль стала уже пятой для Украины на домашнем чемпионате Европы. В активе нашей сборной теперь два золота и три серебра.
Видео в Twitter-аккаунте опубликовал НОК Украины.
🥈🏆👍🇺🇦Олена Федорова приносить Україні срібну нагороду домашнього чемпіонату Європи зі стрибків у воду. Наша досвідчена спортсменка показала другий результат в індивідуалі на трампліні 1м.— НОК України (@OlympicUA) 10 августа 2019 г.
Вітаємо!!!👍👍👍#divingkyiv2019pic.twitter.com/JPIxjjI1YI
Как сообщал УНИАН, ранее серебряную награду ЧЕ выиграл украинский дуэт в составе Алексея Середы и Олега Сербина.