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Украинка Федорова завоевала медаль на чемпионате Европы по прыжкам в воду (видео)

20:12, 10 августа 2019
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Елена Федорова / REUTERS

Федорова выиграла медаль в прыжках с метрового трамплина. 

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Итоговый результат украинки - 263,45 балла. Победительнице, которой стала россиянка Виталия Королева, Федорова проиграла 3,25 балла. Бронзу завоевала еще одна представительница РФ Кристина Ильиных (263,05 балла).

Эта медаль стала уже пятой для Украины на домашнем чемпионате Европы. В активе нашей сборной теперь два золота и три серебра.

Видео в Twitter-аккаунте опубликовал НОК Украины.

Как сообщал УНИАН, ранее серебряную награду ЧЕ выиграл украинский дуэт в составе Алексея Середы и Олега Сербина.

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Теги: #прыжки в воду#Елена Федорова