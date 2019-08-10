Украинка Федорова завоевала медаль на чемпионате Европы по прыжкам в воду (видео)

Елена Федорова выиграла серебро на домашнем турнире.

Украинка Елена Федорова завоевала серебряную медаль на чемпионате Европы по прыжкам в воду, который в эти дни проходит в Киеве.

Федорова выиграла медаль в прыжках с метрового трамплина.

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Итоговый результат украинки - 263,45 балла. Победительнице, которой стала россиянка Виталия Королева, Федорова проиграла 3,25 балла. Бронзу завоевала еще одна представительница РФ Кристина Ильиных (263,05 балла).

Эта медаль стала уже пятой для Украины на домашнем чемпионате Европы. В активе нашей сборной теперь два золота и три серебра.

Видео в Twitter-аккаунте опубликовал НОК Украины.

🥈🏆👍🇺🇦Олена Федорова приносить Україні срібну нагороду домашнього чемпіонату Європи зі стрибків у воду. Наша досвідчена спортсменка показала другий результат в індивідуалі на трампліні 1м.



Вітаємо!!!👍👍👍#divingkyiv2019pic.twitter.com/JPIxjjI1YI — НОК України (@OlympicUA) 10 августа 2019 г.

Как сообщал УНИАН, ранее серебряную награду ЧЕ выиграл украинский дуэт в составе Алексея Середы и Олега Сербина.