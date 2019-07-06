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Украинский баскетболист помог клубу НБА обыграть сборную Хорватии (видео)

10:17, 06 июля 2019
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Прошлый сезон был дебютным для Михайлюка в Детройте / фото: nba.com

"Пистонс" встречались со сборной Хорватии и сумели победить со счетом 96:80.

Украинец начал поединок в старте и провел на паркете 30 минут, за которые сумел набрать 17 очков, а также сделал 1 подбор, 5 передач и 1 блок-шот.

Повтор одного из эффектных проходов Михайлюка с результативной передачей представил официальный Twitter-аккаунт "Детройта".

Прошлый сезон стал дебютным для украинца в "Детройте" после обмена из "Лейкерс". Он принял участие в 42 поединках, набирая в среднем 3,2 очка за матч.

Ранее УНИАН сообщал, что сборную Украины по баскетболу возглавил иностранный тренер.

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Теги: #баскетбол#НБА#Святослав Михайлюк