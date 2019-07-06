Украинский баскетболист помог клубу НБА обыграть сборную Хорватии (видео)
10:17, 06 июля 2019Другое
122 0
В Лас-Вегасе стартовала Летняя лига НБА, в которой выступает "Детройт" с украинцем Святославом Михайлюком в составе.
Прошлый сезон был дебютным для Михайлюка в Детройте / фото: nba.com
Атакующий защитник «Детройт Пистонс» украинец Святослав Михайлюк принял участие в первом матче команды в рамках Летней лиги НБА.
"Пистонс" встречались со сборной Хорватии и сумели победить со счетом 96:80.
Украинец начал поединок в старте и провел на паркете 30 минут, за которые сумел набрать 17 очков, а также сделал 1 подбор, 5 передач и 1 блок-шот.
Повтор одного из эффектных проходов Михайлюка с результативной передачей представил официальный Twitter-аккаунт "Детройта".
Svi drives. Svi dishes.— Detroit Pistons (@DetroitPistons) 5 июля 2019 г.
Donta Hall JAMS. #PistonsNow powered by @RocketFiberpic.twitter.com/E8mkGH7WjA
Прошлый сезон стал дебютным для украинца в "Детройте" после обмена из "Лейкерс". Он принял участие в 42 поединках, набирая в среднем 3,2 очка за матч.
Ранее УНИАН сообщал, что сборную Украины по баскетболу возглавил иностранный тренер.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter