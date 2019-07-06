Украинский баскетболист помог клубу НБА обыграть сборную Хорватии (видео)

В Лас-Вегасе стартовала Летняя лига НБА, в которой выступает "Детройт" с украинцем Святославом Михайлюком в составе.

Атакующий защитник «Детройт Пистонс» украинец Святослав Михайлюк принял участие в первом матче команды в рамках Летней лиги НБА.

"Пистонс" встречались со сборной Хорватии и сумели победить со счетом 96:80.

Украинец начал поединок в старте и провел на паркете 30 минут, за которые сумел набрать 17 очков, а также сделал 1 подбор, 5 передач и 1 блок-шот.

Повтор одного из эффектных проходов Михайлюка с результативной передачей представил официальный Twitter-аккаунт "Детройта".

Прошлый сезон стал дебютным для украинца в "Детройте" после обмена из "Лейкерс". Он принял участие в 42 поединках, набирая в среднем 3,2 очка за матч.

Ранее УНИАН сообщал, что сборную Украины по баскетболу возглавил иностранный тренер.