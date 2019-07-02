Украинские теннисистки Цуренко и Козлова покинули Уимблдон

Украинки не смогли преодолеть стартовый раунд.

Украинские теннисистки Леся Цуренко и Катерина Козлова не сумели пробиться во второй круг Уимблдона.

Вторая ракетка Украины Цуренко в матче первого круга проиграла представительнице Чехии Барборе Стрыцовой, которая в рейтинге WTA занимает 54-е место Украинка потерпела поражение в двух сетах - 3:6, 2:6.

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Отметим, что Цуренко впервые с 2016 года не смогла преодолеть стартовый барьер на Уимблдоне.

Козлова на старте турнира проиграла американке Лорен Дэвис, которая является 95-й ракеткой мира. Соперницы провели на корте 1 час и 15 минут, украинка уступила со счетом 3:6, 2:6.

Для Козловой этот матч был первым после Ролан Гаррос, с которого она снялась из-за травмы.

Как сообщал УНИАН, ранее во второй круг Уимблдона пробились украинки Элина Свитолина и Даяна Ястремская.