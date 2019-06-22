Сборную Украины бурными овациями встретили на церемонии открытия Европейских игр (видео)

Украинцы приняли участие в официальной церемонии открытия соревнований в Минске.

Сборную Украины тепло встретили на церемонии открытия Европейских игр-2019, которые принимает Минск. Читайте такжеВ Минске состоялась церемония открытия Европейских игр (фото, видео) Украинская делегация вышла на парад участников на стадионе "Динамо" одной из последних и была встречена бурными овациями. Флаг Украины нес олимпийский чемпион Сиднея, стрелок Николай Мильчев. Украину на соревнованиях представят 198 спортсменов. Видео церемонии открытия игр транслировал телеканал "Интер". Напомним, Европейские игры продлятся до 30 июня.

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