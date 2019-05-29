Украинские волейболистки разгромили Швецию в Золотой Евролиге, мужская команда драматично уступила Чехии

Состоялись матчи второго тура в престижном турнире "Золотая Евролига".

Мужская и женская сборные Украины по волейболу провели матчи второго тура "Золотой Евролиги".

Мужская команда Украины в Брно провела матч против сборной Чехии. "Сине-желтые" уверенно начали игру, выиграв два сета за 50 минут, но в третьей партии хозяевам удалось переломить ход игры. У чехов начал работать блок, а «сине-желтые» потеряли свой первый темп и уверенность в своих силах.

Чехи, при поддержке местных трибун, смогли выиграть также две партии и перевести игру в тай-брейк, где также взяли верх - 15:13. В итоге - 2:3 - первое поражение в турнире для сборной Украины.

В параллельном матче сборная Беларуси обыграла Финляндию - 3:0, что позволило белорусам возглавить группу С.

Чехия – Украина - 3:2 (17:25, 20:25, 25:18, 25:18, 15:13)

Положение в группе после двух туров:

В свою очередь женская сборная Украины по волейболу в Стокгольме добыла уверенную победу над сборной Швеции в рамках второго тура "Золотой Евролиги".

Команда Гария Егиазарова разгромила соперниц в первом сете – 25:13, затратив на это 21 минуту. Похожая ситуация была и в третьей партии, где за такое же количество времени наши девушки разгромили соперниц 25:12. Лишь во втором сете шведкам удалось вернуться с разницы «-9», но они все равно проиграли 21:25. В общей сложности игра длилась 66 минут.

Лучшим игроком матча была признана капитан украинской сборной Анна Степанюк (12 очков), а самыми результативным стали Светлана Дорсман (16) и Карина Денисова (14).

В параллельном матче сборная Словакии сенсационно на выезде обыграла Чехию (3:2).

Швеция – Украина - 0:3 (13:25, 21:25, 12:25)

Положение в группе после двух туров:

Следующие матчи в рамках "Золотой Евролиги" украинские сборные проведут 1 июня. Мужчины сыграют на выезде с Белорусью, а женская команда также в чужих стенах сыграет с Чехией.