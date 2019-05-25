Мужская сборная Украины по волейболу обыграла Финляндию на старте Золотой Евролиги-2019

"Сине-желтые" проиграли первый сет, но затем наверстали упущенное в трех следующих партиях.

Мужская сборная Украины по волейболу добыла дебютную победу в Золотой Евролиге-2019.

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Украинская команда под руководством латвийского тренера Угиса Крастиньша на выезде обыграла Финляндию. «Сине-желтые» проиграли первый сет, но затем переломили ход игры и взяли верх в последующих трех партиях.

В группе Украины также выступают сборные Чехии и Беларуси. С чехами подопечные Угиса Крастиньша сыграют 29 мая, с белорусами – 1 июня (оба матча - на выезде).

Напомним, женская сборная Украины также успешно стартовала в Золотой Евролиге.

Золотая Евролига. Мужчины. Группа C. 1-й тур:

Финляндия – Украина 1:3 (30:28, 22:25, 17:25, 22:25)