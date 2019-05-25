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Мужская сборная Украины по волейболу обыграла Финляндию на старте Золотой Евролиги-2019

21:40, 25 мая 2019
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Сборная Украины по волейболу стартовала в Золотой Евролиге с победы над Финляндией / CEV

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Украинская команда под руководством латвийского тренера Угиса Крастиньша на выезде обыграла Финляндию. «Сине-желтые» проиграли первый сет, но затем переломили ход игры и взяли верх в последующих трех партиях.

В группе Украины также выступают сборные Чехии и Беларуси. С чехами подопечные Угиса Крастиньша сыграют 29 мая, с белорусами – 1 июня (оба матча - на выезде).

Напомним, женская сборная Украины также успешно стартовала в Золотой Евролиге.

Золотая Евролига. Мужчины. Группа C. 1-й тур:

Финляндия – Украина 1:3 (30:28, 22:25, 17:25, 22:25)

Финляндия - Украина / CEV
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Теги: #Евролига#сборная Украины по волейболу