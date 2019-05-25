Мужская сборная Украины по волейболу обыграла Финляндию на старте Золотой Евролиги-2019
21:40, 25 мая 2019Другое
52 0
"Сине-желтые" проиграли первый сет, но затем наверстали упущенное в трех следующих партиях.
Сборная Украины по волейболу стартовала в Золотой Евролиге с победы над Финляндией / CEV
Мужская сборная Украины по волейболу добыла дебютную победу в Золотой Евролиге-2019.
Читайте такжеСегодня сборные Украины по волейболу стартуют в Золотой Евролиге
Украинская команда под руководством латвийского тренера Угиса Крастиньша на выезде обыграла Финляндию. «Сине-желтые» проиграли первый сет, но затем переломили ход игры и взяли верх в последующих трех партиях.
В группе Украины также выступают сборные Чехии и Беларуси. С чехами подопечные Угиса Крастиньша сыграют 29 мая, с белорусами – 1 июня (оба матча - на выезде).
Напомним, женская сборная Украины также успешно стартовала в Золотой Евролиге.
Золотая Евролига. Мужчины. Группа C. 1-й тур:
Финляндия – Украина 1:3 (30:28, 22:25, 17:25, 22:25)
Финляндия - Украина / CEV
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter