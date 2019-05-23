ЧМ-2019 по хоккею: Чехия и Финляндия дополнили квартет полуфиналистов

На мировом первенстве в Словакии определились все участники 1/2 финала.

На чемпионате мира по хоккею, который проходит в Словакии, состоялось еще два четвертьфинальных матча.

Сборная Чехии разгромила сборную Германии, а сборная Финляндии в овертайме выбила из борьбы сборную Швеции, которая сложила чемпионские полномочия.

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Чехия - Германия - 5:1 (0:0, 1:1, 4:0)

Шайбы: Коварж - 4, 33:41 - 1:0. Мауэр - 1 (Тиффельс), 37:46 - 1:1. Ворачек - 4 (Симон), 44:19 - 2:1. Кубалик - 5 (Коварж, Гронек), 51:41 - 3:1. Палат - 1 (Коларж), 53:08 - 4:1. Коварж - 5 (п.в., Моравчик), 59:50 - 5:1.

Финляндия - Швеция - 5:4 ОТ (1:2, 2:2, 1:0, 1:0)

Шайбы: Миккола - 2 (Песонен, Маннинен), 1:00 - 1:0. Клингберг - 2 (бол., Нюландер, Веннберг), 2:38 - 1:1. Хернквист - 7 (Экман-Ларссон, Ларссон), 16:57 - 1:2. Э. Петтерссон - 3 (Ландескуг, Экман-Ларссон), 20:25 - 1:3. Линдбом - 2 (Маннинен, Песонен), 25:04 - 2:3. Хаканпяя - 1 (Маннинен), 29:08 - 3:3. Густафссон - 2 (Ландескуг, Веннберг), 39:35 - 3:4. Анттила - 1 (Оямяки, Лехтонен), 58:31 - 4:4. Маннинен - 2, 61:37 – 5:4.

Таким образом, в полуфиналах Финляндия сыграет с Россией, а Чехия - с Канадой.

Полуфинальные матчи пройдут 25 мая.

Как сообщал УНИАН, ранее IIHF опубликовала видео с лучшими моментами группового этапа ЧМ-2019.