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Британские синхронистки выступили в бассейне, заполненном пластиковыми бутылками и мусором (видео)

11:29, 02 апреля 2019
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Британские синхронистки выступили в бассейне, заполненном пластиковыми бутылками и мусором / Big Bang Fair

Синхронистки из Великобритании Кейт Шортман и Изабель Торп выступили в бассейне, почти целиком заполненном пластиковыми бутылками, пакетами и туалетной бумагой. 

Как сообщает BBC, спортсменки стремились подчеркнуть проблему загрязнения воды, надеясь тем самым привлечь внимание к 8 миллионам тонн пластика, выбрасываемого в океан, что серьёзно влияет на морскую жизнь. 

Инициаторами идеи стали представители молодежного форума The Big Bang Fair 2019. Они бросили спортсменкам челлендж – исполнить программу в наполненном мусором бассейне. Синхронистки приняли вызов и уверенно справились с поставленной задачей.

Эту же программу, но уже без посторонних предметов в бассейне британки покажут в июле на чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу (Южная Корея).

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Теги: #загрязнение пластиком#синхронное плавание