Британские синхронистки выступили в бассейне, заполненном пластиковыми бутылками и мусором (видео)

Спортсменки таким образом привлекли внимание к проблеме загрязнения океана.

Синхронистки из Великобритании Кейт Шортман и Изабель Торп выступили в бассейне, почти целиком заполненном пластиковыми бутылками, пакетами и туалетной бумагой.

Как сообщает BBC, спортсменки стремились подчеркнуть проблему загрязнения воды, надеясь тем самым привлечь внимание к 8 миллионам тонн пластика, выбрасываемого в океан, что серьёзно влияет на морскую жизнь.

Инициаторами идеи стали представители молодежного форума The Big Bang Fair 2019. Они бросили спортсменкам челлендж – исполнить программу в наполненном мусором бассейне. Синхронистки приняли вызов и уверенно справились с поставленной задачей.

Synchronised swimmers perform in a pool full of plastic to highlight the problem of the world's polluted oceans. ♻️🏊‍♀️pic.twitter.com/000zj1AP8A — BBC (@BBC) April 2, 2019

Эту же программу, но уже без посторонних предметов в бассейне британки покажут в июле на чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу (Южная Корея).