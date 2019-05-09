Сан-Хосе стал четвертым полуфиналистом Кубка Стэнли (видео)
11:22, 09 мая 2019Другое
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Сан-Хосе обыграл Колорадо в седьмом матче серии второго раунда плей-офф.
Сан-Хосе - Колорадо / REUTERS
"Сан-Хосе" обыграл "Колорадо" в седьмом матче серии и вышел в финал Западной конференции.
НХЛ. Плей-офф. Второй раунд
"Сан-Хосе" - "Колорадо" - 3:2 (2:1, 1:0, 0:1)
Шайбы: 1:0 Павелски (Бернс, Хертл), 5:57, 2:0 Хертл (Павелски, Кейн), 11:35, 2:1 Рантанен (Жирар, Ландескуг), 19:53, 2:2 Донской (Бернс, М. Карлссон), 32:37, 3:2 Жост (Уилсон, Керфут), 40:51
Вратари: Джонс - Грубауэр
Счет в серии - 4:3
Таким образом, определились все полуфиналисты Кубка Стэнли:
Финал Западной конференции: "Сент-Луис" - "Сан-Хосе"
Финал Восточной конференции: "Бостон" - "Каролина"
Как сообщал УНИАН, ранее "Сент-Луис" обыграл "Даллас" и вышел в финал Западной конференции.
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