Чемпионка Европы по борьбе Оксана Ливач стала лучшей спортсменкой Украины по итогам апреля

Лучшими тренерами прошлого месяца стали наставник женской сборной по вольной борьбе Владимир Евонов и личный наставник Оксаны Ливач - Андрей Стадник.

Борчиха Оксана Ливач признана лучшей спортсменкой прошлого месяца в Украине. Об этом сообщает пресс-служба НОК Украины.

В апреле Оксана Ливач впервые в своей карьере выиграла чемпионат Европы, который проходил в Бухаресте, в весовой категории до 50 кг. 21-летняя Оксана стала самой младшей из украинок, которой удалось подняться на высшую ступень пьедестала почета.

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Лучшими тренерами Украины по итогам апреля стал наставник женской сборной по вольной борьбе Владимир Евонов, а также личный наставник Оксаны Ливач - Андрей Стадник.

Напомним, что всего на чемпионате континента по спортивной борьбе женская сборная Украины добыла шесть медалей и заняла первое место в общекомандном зачете соревнований.