Овечкин оконфузился в матче НХЛ, но высмеял соперника (видео)

Российский хоккеист "Вашингтона" врезался в борт после неудачного силового приема.

Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин отличился провокационным поступком в шестом матче серии Кубка Стэнли против "Каролины Харрикейнз".

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В начале первого периода Овечкин неудачно попытался применить силовой прием против защитника "Каролины" Дуги Хэмилтона. Россиянин на полной скорости пытался впечатать в борт канадца, но тот успел увернуться, после чего Овечкин сам врезался в борт и упал.

После этого россиян отправился на замену и, проезжая мимо скамейки "Каролины", изобразил курицу, тем самым попытавшись высмеять ушедшего от столкновения Хэмилтона.

Отметим, что этот матч Овечкин не доиграл. В конце поединка россиянин был удален за то, что демонстративно поаплодировал судьям.

"Каролина" в итоге обыграла "Вашингтон" (5:2) и сравняла счет в серии - 3:3.

Как сообщал УНИАН, ранее Овечкин нокаутировал другого российского хоккеиста.