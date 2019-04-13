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Украинец Жан Беленюк отметил победу на чемпионате Европы ярким танцем с флагом Украины (видео)

23:35, 13 апреля 2019
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Жан Беленюк стал 3-кратным чемпионом Европы / НОК Украины

Сразу после окончания дуэли с представителем Азербайджана спортсмен, держа в руках флаг Украины, станцевал гопак.

"Спасибо всем кто поддерживал и верил! Это золото посвящаю Украине и всем украинцам! Искренние эмоции людей - то единственное, что мотивирует меня тренироваться и побеждать! Уверен, приложу максимум усилий, моя главная победа ещё впереди", - написал Жан Беленюк в Facebook.

Напомним, что Жан Беленюк в третий раз в своей карьере выиграл континентальное первенство.

Чемпионат Европы по борьбе проходит в Бухаресте с 8-го по 14 апреля.

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Теги: #греко-римская борьба#Жан Беленюк