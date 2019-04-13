Украинец Жан Беленюк отметил победу на чемпионате Европы ярким танцем с флагом Украины (видео)
23:35, 13 апреля 2019Другое
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Борец греко-римского стиля не оставил шансов соперникам в категории до 87 кг.
Жан Беленюк стал 3-кратным чемпионом Европы / НОК Украины
Украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк ярко отметил свою победу в финальной схватке чемпионата Европы в категории до 87 кг.
Сразу после окончания дуэли с представителем Азербайджана спортсмен, держа в руках флаг Украины, станцевал гопак.
"Спасибо всем кто поддерживал и верил! Это золото посвящаю Украине и всем украинцам! Искренние эмоции людей - то единственное, что мотивирует меня тренироваться и побеждать! Уверен, приложу максимум усилий, моя главная победа ещё впереди", - написал Жан Беленюк в Facebook.
Напомним, что Жан Беленюк в третий раз в своей карьере выиграл континентальное первенство.
Чемпионат Европы по борьбе проходит в Бухаресте с 8-го по 14 апреля.
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