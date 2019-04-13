В финале турнира, который прошел в Бухаресте, Беленюк победил Ислама Аббасова из Азербайджана.

Украинец Жан Беленюк стал трехкратным чемпионом Европы по греко-римской борьбе.

В финале турнира, который прошел в Бухаресте, Беленюк победил Ислама Аббасова из Азербайджана – 5:1.

Читайте такжеБеленюк проиграл в финале и стал вице-чемпионом мира по борьбе

На пути к финалу украинец оказался сильнее хорвата Ионна Гуклека (6:1), Эрика Сильвашши из Венгрии (3:1) и литовца Эйвидаса Станкевичюса (5:1).

Это третье золото Беленюка на чемпионатах Европы в карьере, раньше он побеждал в Вантаа в 2014-м и Риге в 2016-м.

Как сообщал УНИАН, женская сборная Украины по вольной борьбе победила в командном зачете, завоевав 4 золотые и 2 серебряные медали чемпионата Европы.