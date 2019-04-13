Украинец Жан Беленюк стал трехкратным чемпионом Европы по греко-римской борьбе
20:42, 13 апреля 2019Другое
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В финале турнира, который прошел в Бухаресте, Беленюк победил Ислама Аббасова из Азербайджана.
Жан Беленюк / Reuters
Украинец Жан Беленюк стал трехкратным чемпионом Европы по греко-римской борьбе.
В финале турнира, который прошел в Бухаресте, Беленюк победил Ислама Аббасова из Азербайджана – 5:1.
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На пути к финалу украинец оказался сильнее хорвата Ионна Гуклека (6:1), Эрика Сильвашши из Венгрии (3:1) и литовца Эйвидаса Станкевичюса (5:1).
Это третье золото Беленюка на чемпионатах Европы в карьере, раньше он побеждал в Вантаа в 2014-м и Риге в 2016-м.
Как сообщал УНИАН, женская сборная Украины по вольной борьбе победила в командном зачете, завоевав 4 золотые и 2 серебряные медали чемпионата Европы.
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