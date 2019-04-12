Днепр разгромил Химик и сократил отрыв в полуфинальной серии Суперлиги

"Химик" все еще может решить вопрос выхода в финал в ближайшем матче, когда соперники снова встретятся 13 апреля.

В четверг состоялся поединок полуфинальной серии плей-офф в украинской баскетбольной Суперлиге, в котором "Днепр на своей площадке обыграл "Химик". Таким образом, днепряне сократили отставание в серии - 1:2 в пользу команды из Южного.

Самым результативным игроком третьей встречи стал центровой "Днепра" Кирилл Фесенко, набравший 16 очков и совершивший 10 подборов.

Напомним, что серия продолжается до трех побед, и "Химик" может решить вопрос выхода в финал уже в ближайшем матче, когда соперники снова встретятся в Днепре 13 апреля.

Как сообщал УНИАН, в другой полуфинальной паре "Киев-Баскет" повел в серии с "Запорожьем".

Суперлига. Полуфинал. 3-й матч

Днепр — Химик 90:53 (27:2, 20:14, 21:19, 22:18)

Счет в серии: 1:2

Днепр: Мишула 11 + 3 подбора + 3 передачи, Глебов 8 + 6 подбора + 6 передач – 3 потери, Тимофеенко 8 + 4 подбора, Натяжко 6 + 9 подбора, Вильховецкий 3 + 3 передачи + 2 подбора – старт, Фесенко 16 + 10 подбора – 4 потери, Закурдаев 12, Шундель 10, Сизов 10 + 8 підбирань + 3 передачи, Кожемякин 6

Химик: Антипов 6, Войналович 4, Джонс 4 + 4 подбора, Эдвин 4 + 2 перехвата + 2 передачи – 3 потери, Рябчук 0 – старт, Павлов 15 + 4 подбора, Марченко 15 + 3 подбора + 3 передачи, Сидоров 5, Козак 0, Ковалев 0