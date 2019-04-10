Киев-Баскет обыграл дома Запорожье и повел в серии полуфинала Суперлиги

Следующий матч полуфинальной серии «Запорожье» и «Киев-Баскет» проведут 12 апреля в Киеве.

«Киев-Баскет» одержал домашнюю победу над «Запорожьем» в полуфинальной серии Суперлиги и повел в противостоянии - 2:1. Об этом сообщает официальный сайт турнира.

Хозяева паркета уже в стартовой четверти создали гандикап в 13 очков и ни разу не дали оппонентам выйти вперед за всю время матча. Таким образом команда Евгения Мурзина обыграла гостей с перевесом в 12 пунктов – 104:92.

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Киев-Баскета» Павел Крутоус, набравший 21 очко и сделавший 7 передач при 7-ми потерях.

Следующий матч полуфинальной серии «Запорожье» и «Киев-Баскет» проведут 12 апреля в Киеве.

Напомним, что в предыдущем поединке сильнее оказалось «Запорожье» (95:83).

«Киев-Баскет» – «Запорожье» 104:92 (30:17, 25:29, 24:24, 25:22)

«Киев-Баскет»: Горобченко (9 + 4 передачи), Крик (15 + 7 передач + 6 потерь), Крутоус (21 + 7 передач + 7 потерь), Нванкво (12 + 5 подборов + 2 блок-шота), Челован (8 + 2 блок-шота) – старт; Петров (19 + 11 подборов + 5 передач + 3 перехвата + 4 потери), Носков (8 + 5 потерь), Сандул (6), Луценко (6), Латкович.

«Запорожье»: Холтон (14 + 7 передач), Кондраков (13), Мироненко (9), Хилл (15), Прессли (1) – старт; Трент (19 + 6 передач + 8 перехватов + 4 потери), Шевченко (12 + 5 подборов), Титов (7), Буц (2), Овдеенко.

Счет в серии – 2:1.