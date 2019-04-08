Свитолина поднялась на шестое место в рейтинге WTA

Катерина Козлова прибавила сразу семь позиций.

В обновленном рейтинге WTA за 8 апреля украинская теннисистка Элина Свитолина поднялась на шестую строчку. Таким образом, Свитолина сместила на седьмое место Кики Бертенс из Нидерландов.

Стоит отметить, что украинка вернется к выступлениям 22 апреля, приняв участие в грунтовом выставочном турнире в немецком Штутгарте, сообщает Xsport.

Леся Цуренко, как и Даяна Ястремская, остались на прежних позициях в мировом рейтинге. Цуренко сохранила за собой 26-е место, а Ястремская – 37-е.

Еще одна украинская теннисистка Катерина Козлова прибавила сразу семь строчек, хоть и пропускает турнир в швейцарском Лугано.

Отметим, что лидером WTA-тура осталась японка Наоми Осака, которая на прошлой неделе объявила о сотрудничестве с новым спонсором. Второе место занимает румынка Симона Халеп, а третье – чешка Петра Квитова.