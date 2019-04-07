Баффало разгромил Детройт, Айлендерс обыграл Вашингтон в НХЛ

Состоялись заключительные поединки регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Накануне прошли заключительные поединки регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. О их результатах сообщает официальный сайт турнира. «Коламбус» обеспечил себе выход в плей-офф победой над "Оттавой", «Чикаго» разгромил «Даллас». Бостон – Тампа-Бэй – 3:6 (2:0, 0:3, 1:3) Шайбы: 1:0 – 14 Крейчи (Пастрняк, Макэвой), 2:0 – 19 Хейнен (Кэмпфер), 2:1 – 24 Чернак (Гурде, Миллер), 2:2 – 32 Стэмкос (), 2:3 – 36 Чирелли (Коберн, Миллер), 2:4 – 40 Кучеров (Макдона), 3:4 – 54 Гжельчик (Крейчи, Пастрняк), 3:5 – 54 Коберн (Джирарди, Чирелли), 3:6 – 58 Джонсон (Кучеров, Палат) Сент-Луис – Ванкувер – 3:2 Б (1:0, 0:0, 1:2, 0:0, 1:0) Шайбы: 1:0 – 11 Шенн (О′Райлли, Тарасенко), 1:1 – 43 Пирсон (Демко, Эдлер), 2:1 – 50 Тарасенко (Шенн, Пьетранжело), 2:2 – 57 Петтерссон (Босер, Эдлер) Монреаль – Торонто – 6:5 Б (1:2, 3:2, 1:1, 0:0, 1:0) Шайбы: 0:1 – 5 Хайман (), 0:2 – 8 Гардинер (Хайман, Марнер), 1:2 – 11 Пелинг (Делорье, Уил), 2:2 – 22 Пелинг (Делорье, Петри), 3:2 – 27 Уил (Друэн, Армия), 3:3 – 28 Мур (Готье), 4:3 – 30 Шоу (Лехконен, Доми), 4:4 – 37 В. Нюландер (Кадри), 4:5 – 48 Капанен (Юнссон, Мэттьюс), 5:5 – 57 Пелинг (Шоу, Лехконен) Оттава – Коламбус – 2:6 (0:3, 1:1, 1:2) Шайбы: 0:1 – 3 Дюбуа (Савар, Панарин), 0:2 – 9 Нутиваара (Фолиньо, Бьоркстранн), 0:3 – 10 Дюбуа (), 1:3 – 28 Шабо (Гиббонс), 1:4 – 35 Тексье (Бьоркстранн), 2:4 – 46 Бедкер (Райан, Тирни), 2:5 – 49 Бьоркстранн (), 2:6 – 58 Нэш (Савар, Панарин) Флорида – Нью-Джерси – 3:4 ОТ (0:1, 1:2, 2:0, 0:1) Шайбы: 0:1 – 1 Бастиан (Бутчер, Хишир), 0:2 – 27 Бастиан (Колман, Яковлев), 1:2 – 31 Барков (Юбердо), 1:3 – 34 Заха (Руни, Андерсон), 2:3 – 56 Юбердо (Йэндл, Дадонов), 3:3 – 58 Хоффман (Трочек, Барков), 3:4 – 60 Зэйджак (Заха, Сиверсон) Детройт – Баффало – 1:7 (1:2, 0:3, 0:2) Шайбы: 0:1 – 3 Райнхарт (Айкел), 0:2 – 11 Далин (Ристолайнен, Айкел), 1:2 – 15 Манта (Гронек, Атанасиу), 1:3 – 28 Шири (Уилсон, Нелсон), 1:4 – 31 Скиннер (), 1:5 – 32 Гиргенсонс (Поминвилл), 1:6 – 50 Скиннер (Далин), 1:7 – 51 Монтур (Ристолайнен, Окпосо) Филадельфия – Каролина – 3:4 (1:3, 2:1, 0:0) Шайбы: 0:1 – 9 Фогеле (Макгинн, Валльмарк), 0:2 – 11 Фолк (Макгинн, Мартинук), 1:2 – 14 Линдблум (Жиру, Сэнхайм), 1:3 – 15 Терявяйнен (Нидеррайтер, Дж.Стаал), 2:3 – 21 Конекны (Лоутон), 3:3 – 26 Кутюрье (Жиру, Ворачек), 3:4 – 27 Дж.Стаал (Терявяйнен, Хэмилтон) Питтсбург – Рейнджерс – 3:4 ОТ (1:1, 0:0, 2:2, 0:1) Шайбы: 1:0 – 6 Кросби (Макканн, Генцел), 1:1 – 12 Смит (), 2:1 – 42 Бьюгстэд (Петтерссон, Хернквист), 2:2 – 52 Шей (Шаттенкирк), 2:3 – 53 Наместников (Пионк), 3:3 – 57 Генцел (Кросби, Шульц), 3:4 – 62 Строум (Наместников) Вашингтон – Айлендерс – 0:3 (0:0, 0:1, 0:2) Шайбы: 0:1 – 22 Филппула (Бовилье, Тэйвс), 0:2 – 50 Филппула (Комаров, Пелек), 0:3 – 57 Мартин (Клаттербак, Сизикас) Даллас – Миннесота – 3:0 (0:0, 0:0, 3:0) Шайбы: 1:0 – 42 Сегин (Клингберг, Радулов), 2:0 – 48 Сегин (Бенн, Олексяк), 3:0 – 52 Питлик (Дикинсон, Хинтц) Нэшвилл – Чикаго – 5:2 (0:2, 2:0, 3:0) Шайбы: 0:1 – 2 Перлини (Дебринкат, Строум), 0:2 – 10 Каджула (Кэйн), 1:2 – 29 Фаббро (Хэмьюс, Форсберг), 2:2 – 38 Форсберг (Симмондс, Гранлунд), 3:2 – 43 Арвидссон (Суббан, Смит), 4:2 – 57 Сиссонс (Эллис, Бонино), 5:2 – 59 Бонино (Уотсон) Калгари – Эдмонтон – 1:3 (1:1, 0:1, 0:1) Шайбы: 0:1 – 10 Драйзайтль (Нюджент-Хопкинс, Секера), 1:1 – 15 Янковски (Годро, Хэмоник), 1:2 – 24 Чейссон (Нюджент-Хопкинс, Клефбом), 1:3 – 45 Нерс (Чейссон) Аризона – Виннипег – 2:4 (1:1, 0:3, 1:0) Шайбы: 1:0 – 2 Гальченюк (), 1:1 – 15 Шайфли (Коннор), 1:2 – 22 Труба (Лаури, Линдхольм), 1:3 – 30 Коннор (Уилер, Шайфли), 1:4 – 35 Элерс (Майерс), 2:4 – 43 Ричардсон (Грабнер, Хиностроза) Сан-Хосе – Колорадо – 5:2 (2:1, 1:1, 2:0) Шайбы: 0:1 – 2 Джост (Джонсон, Жирар), 1:1 – 7 Бернс (Гертл), 2:1 – 11 Кэйн (Диллон, Нюквист), 2:2 – 21 Маккиннон (Жирар, Ландескуг), 3:2 – 26 Лабанк (Серенсен, Торнтон), 4:2 – 45 Нюквист (Гертл, Кэйн), 5:2 – 59 Хэйли (Бернс) Лос-Анджелес – Вегас – 5:2 (2:0, 1:2, 2:0) Шайбы: 1:0 – 1:0 – 12 Ковальчук (), 2:0 – 15 Картер (Клиффорд), 3:0 – 30 Руа (Иафалло, Браун), 3:1 – 30 Пирри (Энгелланд, Икин), 3:2 – 33 Зыков (Маршессо, Шульдт), 4:2 – 48 Копитар (Грундстрем, Браун), 5:2 – 59 Ковальчук (Копитар)

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