Днепр обыграл Одессу и стал последним полуфиналистом баскетбольной Суперлиги

В полуфинале «Днепр» сыграет против «Химика». В другой паре «Киев-Баскет» встретится с «Запорожьем».

В Днепре состоялся решающий поединок в четвертьфинальной паре плей-офф Суперлиги по баскетболу - «Днепр» обыграл «Одессу» и стал последним полуфиналистом турнира. Об этом сообщает официальный сайт турнира.

По ходу всей встречи хозяева вели в счете, и хотя несколько раз гости практически выравнивали положение, на большее их не хватало. «Днепр» праздновал закономерную победу, творцами которой стали Александр Мишула (26 очков, самый результативный игрок матча) и Кирилл Фесенко, тащивший команду в первых двух четвертях.

В полуфинале «Днепр» сыграет против «Химика». В другой паре «Киев-Баскет» встретится с «Запорожьем».

Суперлига. Плей-офф. Первый раунд

«Днепр» – БК «Одесса» 91:81 (19:16, 27:23, 25:21, 20:21)

Счет в серии - 2:1

«Днепр»: Вильховецкий (9 + 4 передачи), Мишула (26), Закурдаев (0 + 4 передачи), Глебов (8 + 6 подборов + 6 передач), Тимофеенко (13 + 9 подборов + 4 потери) – старт; Фесенко (20 + 5 подборов), Шундель (8), Сизов (7 + 4 передачи).

БК «Одесса»: Мэйси (22 + 5 передач + 3 перехвата), Щепкин (13), Пустозвонов (5 + 5 подборов), Беликов (13 + 6 подборов), Хелманис (10 + 4 передачи) – старт; Мартин (9), Шеляковс (6), Новиков (3), Ткачук.