Сын Шумахера впервые сел за руль болида Формулы-1

Немецкий автогонщик Мик Шумахер дебютировал за рулем болида «Формулы-1» Ferrari на тестах в Бахрейне.

Немецкий автогонщик Мик Шумахер дебютировал за рулем болида «Формулы-1» на тестах в Бахрейне. Сын семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера выполнил 12 кругов за рулем Ferrari SF 90.

Об этом сообщает Sky Sports.

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20-летний Мик Шумахер присоединился к команде Ferrari в январе этого года. 31 марта Шумахер дебютировал в «Формуле-2», заняв шестое место по итогам заезда в Бахрейне.

Шумахер-младший - чемпион европейской «Формулы-3». Спортсмен ранее не скрывал желания попробовать силы в главном чемпионате.

Отец Мика Шумахера, легендарный гонщик Михаэль Шумахер в декабре 2013 года упал во время катания на горных лыжах и получил черепно-мозговую травму. После этого он впал в кому, перенес несколько операций и с сентября 2014-го проходит курс реабилитации на вилле на берегу Женевского озера. Семья немецкого гонщика до сих пор не раскрывает подробностей состояния его здоровья.