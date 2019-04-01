Киев-Баскет стал третьим полуфиналистом баскетбольной Суперлиги, обыграв Николаев

Киевляне присоединились к "Химику" и "Запорожью".

Столичный «Киев-Баскет» на своей площадке в рамках решающей встречи четвертьфинала плей-офф Суперлиги справился с сопротивлением «Николаева». Самым результативным игроком встречи стал баскетболист киевлян Павел Крутоус, набравший 22 балла и 5 подборов, сообщает официальный сайт турнира.

Таким образом, "Киев-Баскет" стал третьим полуфиналистом Суперлиги после "Химика" и "Запорожья". Во вторник определится судьба последней четвертой путевки в полуфинал во встрече "Днепра" и "Одессы".

«Киев-Баскет» – «Николаев» 83:73 (20:21, 22:17, 23:16, 18:19). Счет в серии – 2:1

«Киев-Баскет»: Горобченко (13), Крик (17), Крутоус (22 + 5 подборов), Челован, Нванкво (6) – старт; Петров (13 + 10 подборов + 5 передач), Луценко (6 + 5 подборов), Латкович (4 + 5 передач), Сандул (2), Носков.

«Николаев»: Зотов (23 + 4 потери), Тонченко (5), Омоера (18), Давидюк (4), Адедиран (8 + 2 блок-шота) – старт; Приймак (6 + 6 подборов), Хохоник (5), Попов (2 + 4 передачи), Аникиенко (2).