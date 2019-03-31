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Звезда НБА Леброн Джеймс пропустит остаток сезона

12:50, 31 марта 2019
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Леброн Джеймс в атаке / REUTERS

Об этом сообщается в Twitter Bleacher Report.

У игрока диагностировали травму паха, которая не позволит принять участие в оставшихся шести играх команды из Лос-Анджелеса.

"Лейкерс" досрочно выбыли из борьбы за плей-офф, а до завершения регулярного чемпионата команде Джеймса осталось сыграть 6 поединков.

В этом сезоне за 55 матчей Леброн набирал 27,4 очка в среднем за игру, делал 8,4 подбора и совершал 8,3 передачи.

Отметим, что впервые за последние 14 лет Леброн не примет участие в плей-офф.

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Теги: #НБА#Леброн Джеймс