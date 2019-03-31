Звезда НБА Леброн Джеймс пропустит остаток сезона

Новичок «Лейкерс» не смог вывести команду в плей-офф.

Звезда НБА, форвард команды "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс пропустит остаток нынешнего сезона-2018/19.

Об этом сообщается в Twitter Bleacher Report.

У игрока диагностировали травму паха, которая не позволит принять участие в оставшихся шести играх команды из Лос-Анджелеса.

LeBron James to sit out for rest of the season pic.twitter.com/6M601ZkOp7 — Bleacher Report (@BleacherReport) March 30, 2019

"Лейкерс" досрочно выбыли из борьбы за плей-офф, а до завершения регулярного чемпионата команде Джеймса осталось сыграть 6 поединков.

В этом сезоне за 55 матчей Леброн набирал 27,4 очка в среднем за игру, делал 8,4 подбора и совершал 8,3 передачи.

Отметим, что впервые за последние 14 лет Леброн не примет участие в плей-офф.