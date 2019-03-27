Химик на последних секундах обыграл Политехник, Днепр одолел Одессу в плей-офф Суперлиги

Вторые поединки в четвертьфинальных сериях состоятся 30 марта.

В среду состоялись два матча в рамках четвертьфинальных серий плей-офф украинской баскетбольной Суперлиги.

«Химик» дома обыграл «Политехник» в первом матче 1/4 финала, сообщает официальный сайт турнира.

Поединок получился очень конкурентным, а его исход решился в самой концовке. За несколько секунд до финальной сирены победу хозяевам принесли два точных штрафных броска в исполнении Деона Эдвина.

Самым результативным игроком встречи стал американский легионер «Химика» Кристиан Джонс, который набрал 25 баллов. У «Политехника» 19 очков на свой счет записал Телджон Кромер.

Второй поединок серии, который может стать последним, состоится 30 марта в Харькове.

«Химик» – «Политехник» 83:81 (24:16, 21:24, 14:26, 24:15)

«Химик»: Рябчук (3 + 6 подборов), Эдвин (19 + 6 подборов + 8 передач), Войналович (7), Антипов (4), Джонс (25 + 4 передачи) — старт; Павлов (8 + 7 подборов), Сидоров (14 + 4 передачи), Марченко (1), Ковалев.

«Политехник»: Дэвис (7 + 5 передач), Козлов (16), Кромер (19 + 7 передач), Грэм (12 + 8 подборов), Завадский (12 + 10 подборов) — старт; Рочняк (15), Чугунов, Кузнецов.

В еще одной встрече 1/4 финала "Днепр" дома победил дома "Одессу". Соперники сразу включились в борьбу без лишних притирок. Хозяева с самого начала старались не позволять разогнаться лидерам одесситов. Гости в первой четверти были лучше только в реализации трехочковых. Здесь днепряне не могли сдержать Пустозвонова, который реализовал три попытки. В итоге в стартовой четверти хозяева опередили соперника на один балл.

Во второй 10-минутке днепряне добавили еще два очка к общей разнице, хотя по ходу имели 7 баллов преимущества.

В третьей четверти на уверенные действия "Днепра" гости ответили рывком 10:0 и вышли вперед. Но в итоге заключительная 10-минутка начиналась при равном счете 61:61.

В четвертой четверти лидером атак "Днепра" стал Вильховецкий. Хозяевам удалось оторваться от гостей, после чего они довели матч до победного конца.

Самым результативным игроком матча стал Станислав Тимофеенко из «Днепра», который набрал 27 очков. У «Одессы» 21 балл на свой счет записал Брюс Мэйси.

Второй поединок серии состоится 30 марта в Одессе.

«Днепр» – БК «Одесса» 92:82 (22:21, 22:20, 15:20, 31:21)

«Днепр»: Мишула (16 + 5 передач), Вильховецкий (7), Закурдаев (10 + 4 передачи), Глебов (7 + 5 подборов 6 передач), Тимофеенко (27 + 5 подборов + 3 блок-шота) – старт; Шундель (8 + 5 подборов), Ревзин (3), Сизов (6), Фесенко (8 + 6 подборов).

«Одесса»: Мэйси (21 + 8 передач), Мартин (10), Пустозвонов (12 + 10 подборов), Беликов (10 + 9 подборов), Хелманис (16 + 6 подборов) – старт; Новиков (5), Щепкин, Ткачук (6), Шеляковс (2).