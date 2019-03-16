Женская сборная Украины по биатлону завоевала бронзу ЧМ в эстафете
15:30, 16 марта 2019Другое
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Украинки пропустили вперед только команды Норвегии и Швеции.
Вита Семеренко стала одной из призерок чемпионата мира в составе сборной Украины / Reuters
В Эстерсунде (Швеция) завершилась женская эстафетная гонка в рамках чемпионата мира по биатлону, где сборная Украины
Наша команда выступала в составе Ирина Меркушина, Вита Семеренко, Юлия Джима и Валентина Семеренко, сообщает официальный сайт соревнований.
Украинки с самого начала гонки входили в группе лидеров и Ирина Меркушина передала эстафету на 4-м месте. Далее в тройку призеров украинскую четверку привели олимпийские чемпионки Вита Семеренко и Юлия Джима.
А на заключительном этапе Валентина Семеренко в борьбе с биатлонистками Швеции, США, России и Германии заняла 3-е место.
В итоге, украинки отстали от победительниц гонки команды Норвегии на 35,1 секунды. При этом, команду Германии украинки опередили на 0,5 секунды. Серебро завоевала команда Швеции.
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