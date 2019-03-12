Женская сборная Украины по шахматам сыграла вничью с Россией на ЧМ

Украинки занимают четвертое место в турнирной таблице после семи туров.

12 марта в Астане (Казахстан) были сыграны партии седьмого тура командного чемпионата мира по шахматам. Сборная Украины, участвующая только в женском турнире, во вторник противостояла команде России.

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Матч завершился вничью - 2:2. Полновесное очко украинской сборной принесла Анна Музычук, которая выиграла партию у россиянки Катерины Лагно. А вот ее сестра Мария Музычук, наоборот, потерпела неудачу в матче с Александрой Костенюк из России.

Ничейный счет фиксировался в партиях с участием двух других украинок - Инны Гапоненко и Анны Ушениной. Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Таким образом, сборная Украины после седьмого тура занимает 4-е место в турнирной таблице. По количеству командных очков украинки идут вровень со сборной Грузии, однако имеют худший показатель индивидуальных баллов.

Лидирует сборная Китая (14 очков), которая опережает Россию (11) на 3 балла.