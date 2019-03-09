Днепр в упорнейшем матче одолел Киев-Баскет и стал вторым финалистом Кубка Украины

Игра завершилась со счетом 78:76.

В матче, который был достоин финала Кубка Украины по баскетболу, но был лишь полуфинальным в рамках "Финала четырех", днепряне на последних секундах одержали победу над столичным Киев-Баскетом.

Игра завершилась со счетом 78:76, сообщает официальный сайт соревнований.

Днепряне лучше вошли в игру и открыли счет усилиями Кушнирова, который реализовал средний бросок. После этого еще три балла отправил в корзину гостей Мішула, но на это действие Крик быстро ответил идентичным попаданием. Киевляне очень быстро выполнили перебор командных фолов и уже на четвертой минуте стартовой четверти все фолы в пользу днепрян были пробивными. Однако, после не очень удачного начала зарядил гостей из столицы бигмен Нванкво, который бросил очень неожиданный трехочковый и попал, чем поднял бурю эмоций на скамейке своего клуба. На мажорной ноте киевляне и завершили первую четверть – Крик с сиреной забросил эффектный баззер – 18:24.

На старте второго периода великолепный отрезок выдал Шундель. Украинец забросил два подряд дальних броска и практически выровнял положение в матче.

У гостей повел за собой команду Латкович, в то время как у Днепра феєрили Мішула и Фесенко. Ближе к концовке свое слово сказал и американский легионер Киева – Морис Крик, который попал серию дальних. Однако, в качестве лидера на большой перерыв ушли все же подопечные Дениса Журавлева – 39:38.

Вторую половину игры лучше начали гости, которые благодаря рывку 6:0 смогли быстро достать соперника. Но днепряне, в свою очередь, ближе к завершению периода ответили собственными удачными атакующими действиями и сравняли счет в четверти.

Старт последней десятиминутки был равным: обе команды старались играть осторожно, чтобы быстро не заработать перебор командных фолов, а вот клатч-тайм остался за командой в синей форме. Закурдаєв и Сизов расстреляли соперника из-за дуги, но киевляне нашли ответ в лице неутомимого Крутоуса, пять подряд очков которого в очередной раз вернули интригу в игру. За 6 секунд до завершения игры Крик дальним попаданием сравнял счет в матче, но в следующей атаке команда Мурзина сфолила на Тимофеенко, который и установил окончательный счет с линии – 78:76.

Кубок Украины. Финал четырех

Полуфинал

БК «Днепр» - БК «Киев-Баскет» - 78:76 (18:24, 21:14, 18:18, 21:20)

ДН: Мішула – 16оч, 5рп; Фесенко – 14оч, 7пб; Тимофеенко – 9оч, 10пб.

КБ: Крик – 19оч, 5пб; Латковіч – 17оч, 7пб, 8рп; Нванкво – 15оч.