Чемпион мира и Европы по борьбе Беленюк прошел медосмотр в рамках программы НОК

Накануне элитная группа спортсменов национальной сборной команды Украины, претендующие на участие в олимпийских играх в Токио, прошли углублённое медицинское обследование в центре кардиологии и кардиохирургии.

Накануне элитная группа спортсменов национальной сборной команды Украины, претендующие на участие в олимпийских играх в Токио, прошли углублённое медицинское обследование в центре кардиологии и кардиохирургии.

Обследование проходит по инициативе Национального олимпийского комитета, во главе с Сергеем Бубкой Назаровичем, в кооперации с директором кардиоцентра Ильей Емцем.

О своих впечатлениях от посещения кардиоцентра поделился постом в Facebook чемпион мира и Европы по борьбе, вице-чемпион Олимпиады в Рио Жан Беленюк.

"Да, мы проходим дважды в год контроль, если его можно таковым назвать, в киевском диспансере на Тарасовской 6, но уровень подхода просто не сопоставим.. Пробежаться по кабинетам врачей, собирая подписи «здоров/ничего не беспокоит» конечно хороший квест, но малоэффективный.. А серьезно относиться к нему нет особого повода, поскольку ни разу ничего вразумительного на свои жалобы не услышал, кроме предложений сходить на сеансы ЛФК.. А после стоматолога, уверявшего что с ротовой полостью полный порядок, стоматолог в частной клинике обнаружил у меня 4 зуба поврежденных кариесом.. Единственная мотивация посещать это учреждение заключается лишь в том, что без справки из диспансера, нам не продлевают контракт в Министерстве спорта:)", - отметил спортсмен.

Также Жан отметил, что "благодарен всем кто приложил руку к нашему сегодняшнему обследованию. Для нас это крайне важно, ведь существует ещё «жизнь после спорта» и хочется ее провести качественно!"

"По обследованию сказали что здоров как бык;) тфу-тфу-тфу:) так что ничего не мешает достигать поставленных целей;)", - подытожил Беленюк.