Два украинца вышли в финал чемпионата Европы в прыжках в длину

Никифоров показал лучший результат в сезоне.

Украинские легкоатлеты Сергей Никифоров и Владислав Мазур вышли в финал соревнований по прыжкам в длину на чемпионате Европы по легкой атлетике в Глазго.

Лучший результат квалификации показал именно Никифоров, прыгнув на 8,03 метра, сообщает SportArena.

Это лучший результат Сергея в сезоне.

В свою очередь, Мазур занял восьмое место в квалификации с показателем в 7,64 метра.

Финал соревнований состоится в последний день чемпионата Европы, 3 марта.

Как сообщал УНИАН, чемпионат Европы по легкой атлетике в помещении проводится 1-3 марта в Глазго.