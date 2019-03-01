Два украинца вышли в финал чемпионата Европы в прыжках в длину
14:40, 01 марта 2019Другое
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Никифоров показал лучший результат в сезоне.
Сергей Никифоров вышел в финал чемпионата Европы с лучшим результатом в квалификации / СпортОнлайн
Украинские легкоатлеты Сергей Никифоров и Владислав Мазур вышли в финал соревнований по прыжкам в длину на чемпионате Европы по легкой атлетике в Глазго.
Лучший результат квалификации показал именно Никифоров, прыгнув на 8,03 метра, сообщает SportArena.
Это лучший результат Сергея в сезоне.
В свою очередь, Мазур занял восьмое место в квалификации с показателем в 7,64 метра.
Финал соревнований состоится в последний день чемпионата Европы, 3 марта.
Как сообщал УНИАН, чемпионат Европы по легкой атлетике в помещении проводится 1-3 марта в Глазго.
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