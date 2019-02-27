Сборная Украины по легкой атлетике отправилась на чемпионат Европы в Глазго
Сборная Украины по легкой атлетике отправилась на главный старт зимнего сезона - чемпионат Европы в помещении, который 1-3 марта пройдет в Глазго.
В составе украинской команды нет потерь - к выступлению готовятся все 33 спортсмена (19 женщин и 14 мужчин), ранее попавших в заявку, сообщает Xsport.
На Евро-2019 будут разыграны 26 комплектов медалей: по 13 у мужчин и женщин. На прошлом континентальном первенстве в 2017 году в Белграде сборная Украины выиграла 5 медалей.
Состав сборной Украины на чемпионат Европы в помещении-2019
Женщины:
Яна Качур – 60 метров
Анна Плотицына – 60 метров с барьерами
Наталья Ручковская – 60 метров с барьерами
Анна Чубковцова – 60 метров с барьерами
Катерина Климюк – 400 метров
Татьяна Мельник – 400 метров
Анна Рыжикова – 400 метров
Ольга Ляховая – 800 метров
Татьяна Петлюк – 800 метров
Ирина Геращенко – прыжки в высоту
Юлия Левченко – прыжки в высоту
Катерина Табашник – прыжки в высоту
Марина Килипко – прыжки с шестом
Марина Бех-Романчук – прыжки в длину
Ольга Корсун – тройной прыжок
Анна Красуцкая – тройной прыжок
Ольга Саладуха – тройной прыжок
Ольга Голодная – толкание яда
Алина Шух – пятиборье
Мужчины:
Василий Макух – 60 метров
Александр Соколов – 60 метров
Владимир Супрун – 60 метров
Виталий Бутрым – 400 метров
Даниил Даниленко – 400 метров
Евгений Гуцол – 800 метров
Владимир Киц – 1500 метров
Алексей Касьянов – 60 метров с барьерами
Богдан Черномаз – 60 метров с барьерами
Артем Шаматрин – 60 метров с барьерами
Дмитрий Демянюк – прыжки в высоту
Андрей Проценко – прыжки в высоту
Владислав Мазур – прыжки в длину
Сергей Никифоров – прыжки в длину
Как сообщал УНИАН, в Украине впервые пройдет чемпионат Балканских стран по легкой атлетике.