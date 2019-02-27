Сборная Украины по легкой атлетике отправилась на чемпионат Европы в Глазго

Соревнования пройдут в первых числа марта.

Сборная Украины по легкой атлетике отправилась на главный старт зимнего сезона - чемпионат Европы в помещении, который 1-3 марта пройдет в Глазго.

В составе украинской команды нет потерь - к выступлению готовятся все 33 спортсмена (19 женщин и 14 мужчин), ранее попавших в заявку, сообщает Xsport.

На Евро-2019 будут разыграны 26 комплектов медалей: по 13 у мужчин и женщин. На прошлом континентальном первенстве в 2017 году в Белграде сборная Украины выиграла 5 медалей.

Состав сборной Украины на чемпионат Европы в помещении-2019

Женщины:

Яна Качур – 60 метров

Анна Плотицына – 60 метров с барьерами

Наталья Ручковская – 60 метров с барьерами

Анна Чубковцова – 60 метров с барьерами

Катерина Климюк – 400 метров

Татьяна Мельник – 400 метров

Анна Рыжикова – 400 метров

Ольга Ляховая – 800 метров

Татьяна Петлюк – 800 метров

Ирина Геращенко – прыжки в высоту

Юлия Левченко – прыжки в высоту

Катерина Табашник – прыжки в высоту

Марина Килипко – прыжки с шестом

Марина Бех-Романчук – прыжки в длину

Ольга Корсун – тройной прыжок

Анна Красуцкая – тройной прыжок

Ольга Саладуха – тройной прыжок

Ольга Голодная – толкание яда

Алина Шух – пятиборье

Мужчины:

Василий Макух – 60 метров

Александр Соколов – 60 метров

Владимир Супрун – 60 метров

Виталий Бутрым – 400 метров

Даниил Даниленко – 400 метров

Евгений Гуцол – 800 метров

Владимир Киц – 1500 метров

Алексей Касьянов – 60 метров с барьерами

Богдан Черномаз – 60 метров с барьерами

Артем Шаматрин – 60 метров с барьерами

Дмитрий Демянюк – прыжки в высоту

Андрей Проценко – прыжки в высоту

Владислав Мазур – прыжки в длину

Сергей Никифоров – прыжки в длину

Как сообщал УНИАН, в Украине впервые пройдет чемпионат Балканских стран по легкой атлетике.