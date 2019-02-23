Меркушина попала в Топ-10 женской спринтерской гонки чемпионата Европы по биатлону

Украинка показала 8-й результат в итоговой таблице.

В Раубичах (Белоруссия) завершилась женская спринтерская гонка чемпионата Европы по биатлону, в котором лучшей из украинок стала Анастасия Меркушина.

Украинка показала 8-й результат, допустив 1 промах на первой стрельбе в положении лежа и отстав по скорости от победительницы на 1 минуту 12.4 секунды, сообщает официальный сайт соревнований.

В 20-ку лучших попала Вита Семеренко - 17-е место - +1:33.4 (0+1).

У Надежды Белкиной 24-й результат - +1:50.8 (0+1) , Валентина Семеренко и Юлия Журавок заняли соседние 31-32 места, и только Яна Бондарь откровенно провалилась, допустив 5 промахов на огневых рубежах (2+3) и заняв лишь 62-е место.

Чемпионкой Европы в этом виде программы стала Мона Брорссон из Швеции с результатом 19 минут 37.4 секунды. Призерами - Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) и Анна Оберг из Швеции.

Завтра на чемпионате Европы состоятся заключительные мужская и женская гонки преследования.