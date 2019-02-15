Свитолина проиграла в драматичном полуфинале турнира в Дохе румынке Халеп

Украинская теннисистка выигрывала в решающем сете 4:1, но уступила пять геймов подряд.

В Дохе (Катар) завершился полуфинальный матч теннисного турнира серии WTA - Qatar Total Open, в котором украинка Элина Свитьолина противостояла Симоне Халеп из Румынии. Матч завершился поражением украинки со счетом 3:6, 6:3, 4:6, сообщает официальный сайт соревнований. Матч получился сверхдраматичным. Украинская теннисистка выигрывала в решающем сете 4:1, но уступила пять геймов подряд. Игра длилась 2 часа 07 минут. За это время украинка выполнила 2 эйса и совершила 3 двойные ошибки.Также по ходу матча наша спортсменка выиграла 3 гейма на подаче соперницы (брейк-поинты). Любопытно что соперницы выиграли одинаковое количество розыгрышей мячей - по 97. В финале Халеп сыграет с победительницей матча Анжелика Кербер (Германия) - Элисе Мертенс (Бельгия).

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