Украинские биатлонисты Прима и Пидручный попали в топ-20 спринта в Антхольце

Победил в гонке норвежец Йоханнес Бё, который упрочил лидерство в личном зачете

В итальянском Антхольце в рамках шестого этапа Кубка мира состоялся мужской спринт. По его итогам сразу два украинца попали в топ-20: Артем Прима с нулем в графе «промахи» занял 11-е место, Дмитрий Пидручный один раз ошибся на огневых рубежах и стал 19-м.

Еще два представителя Украины Руслан Ткаленко и Артем Тищенко показали 69-й и 90-й результаты соответственно.

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Выиграл спринтерскую гонку норвежец Йоханнес Бё, который, несмотря на один промах, на 17 секунд опередил своего соотечественника Эрленна Бьонтегора. Третье место у Антонина Гийонна из Франции. Четвертым стал Мартен Фуркад, который не допустил ни одного промаха, однако все равно уступил Бё более 20 секунд.

Кубок мира. 6-й этап. Антхольц. Спринт. Мужчины:

1. Йоханнес Тингнес Бё (0+1) 23:53,9

2. Эрленн Бьонтегор (0+0) +17,5

3. Антонин Гийонн (0+1) +20,2

...

11. Артем Прима (0+0) +47,0

19. Дмитрий Пидручный (1+0) +1:06,1

69. Руслан Ткаленко (0+1) +2:34,9

90. Артем Тищенко (1+1) +3:23,5

Победа в спринте позволила Йоханнесу Бё упрочить лидерство в личном зачете Кубка мира. Он имеет 722 очка, опережая ближайшего оппонента в лице Александра Логинова на 231 балл.