Свитолина и Ястремская проведут матчи третьего круга Australian Open на центральном корте

Опубликовано расписание игр на субботу, 19 января.

Организаторы первого теннисного турнира года из серии Большого шлема - Открытого чемпионата Австралии - опубликовали расписание матчей на субботу, 18 января.

Украинки Элина Свитолина и Даяна Ястремская проведут свои игры на Центральном корте стадиона в Мельбурне - Арене Рода Лейвера, сообщает официальный сайт соревнований.

День начнется матчем Элина Свитолина - Шен Жанг (Китай), начало игры в 02.00 ночи.

Следом за ними выйдут на корт Ястремская м Серена Уильямс. Начало этой игры - не ранее 04.00 утра по киевскому времени.

Это будут матчи третьего круга соревнований - 1/16 финала турнира.

Как сообщал УНИАН, Открытый чемпионат Австралии по теннису в этом году проходит с 14 по 27 января.