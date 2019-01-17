Женский теннисный матч Мугуруса - Конта побил рекорд Australian Open, став самым поздним за историю

Теннисистки закончили разборки в четвертом часу ночи по местному времени.

Поединок второго круга Открытого чемпионата Австралии по теннису между испанкой Гарбиньей Мугурусой и британкой Йоханной Контой вошел в историю данного турнира Большого Шлема, который проходит в Мельбурне. Он стал самым поздним за 107-летнюю историю проведения этих соревнований.

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Из-за того, что предыдущие поединки, проходившие на одной из центральных арен Мельбурна, растянулись во времени, матч Мугурусы и Конты начался глубокой ночью - в 00:30 по местному времени. Это является новым рекордом Australian Open. Так поздно раньше не начиналась ни одна встреча. Предыдущий рекорд принадлежал поединку австралийки Дарьи Гавриловой и бельгийки Элиз Мертенс, которые начинали игру в 23:59.

Матч Мугурусы и Конты закончился победой испанской теннисистки со счётом 6:4, 6:7, 7:5. Теннисистки завершили поединок в начале четвертого ночи (3:13 по местному времени). Рекорд времени окончания матча на Australian Open был установлен в 2008 году. Тогда Маркос Багдатис и Ллейтон Хьюитт завершили игру в 4:33.

Как сообщал УНИАН, 17 января Элина Свитолина обыграла словачку Кужмову, а Даяна Ястремская одолела сеянную теннисистку - Карлу Суарес Наварро из Испании. Таким образом, обе украинки пробились в третий раунд - 1/16 финала.