Ястремская вслед за Свитолиной вышла в третий раунд Australian Open
12:52, 17 января 2019Другое
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Украинка обыграла 23-ю сеянную на турнире испанку Наварро.
Даяна Ястремская вышла в третий круг турнира в Мельбурне/ btu.org.ua
В Мельбурне завершился матч 2-го круга Открытого чемпионата Австралии по теннису, в котором украинка Даяна Ястремская обыграла Карлу Суарес Наварро из Испании.
Матч завершился со счетом 6:3, 3:6, 6:1, сообщает официальный сайт соревнований.
Игра длилась 1 час 33 минуты.
За это время Ястремская не выполнила ни одного эйса, допустила одну двойную ошибку, реализовала 50 процентов брейк-поинтов (2 из 4) и выиграла 32 розыгрыша мяча при 20 у соперницы.
В 3-м круге Australian Open Ястремская сыграет с победительницей матча Эжени Бушар - Серена Уильямс, который завершится позже.
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