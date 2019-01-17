Ястремская вслед за Свитолиной вышла в третий раунд Australian Open

Украинка обыграла 23-ю сеянную на турнире испанку Наварро.

В Мельбурне завершился матч 2-го круга Открытого чемпионата Австралии по теннису, в котором украинка Даяна Ястремская обыграла Карлу Суарес Наварро из Испании.

Матч завершился со счетом 6:3, 3:6, 6:1, сообщает официальный сайт соревнований.

Игра длилась 1 час 33 минуты.

За это время Ястремская не выполнила ни одного эйса, допустила одну двойную ошибку, реализовала 50 процентов брейк-поинтов (2 из 4) и выиграла 32 розыгрыша мяча при 20 у соперницы.

В 3-м круге Australian Open Ястремская сыграет с победительницей матча Эжени Бушар - Серена Уильямс, который завершится позже.