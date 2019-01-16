Украинка Киченок обыграла соотечественницу Ястремскую в парном разряде Australian Open
В рамках первого круга парного разряда Открытого чемпионата Австралии по теннису украинка Надежда Киченок и китаянка Ван Яфань вышли во второй круг турнира, переиграв другую представительницу Украины Даяну Ястремскую и грузинку Оксану Калашникову со счетом 6:4, 6:2.
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Поединок длился 1 час и 4 минуты. По ходу матча Киченок / Яфань совершили 2 эйса, сделали 1 двойную ошибку и выиграли 4 гейма на приеме. Их соперницы исполнили 1 подачу навылет, не допустили ни единой ошибки при вводе мяча в игру, а также реализовали 1 брейк-поинт.
Во втором круге украинско-китайская пара Киченок/Яфань встретится с американкой Николь Меликар и чешкой Кветой Пешке.
Как сообщал УНИАН, сегодня утром борьбу в одиночном разряде Australian Open прекратила вторая ракетка Украины Леся Цуренко.