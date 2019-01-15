Оба спортсмена представляют дисциплину прыжки в высоту.

Ярослава Магучих и Дмитрий Демьянюк признаны лучшими легкоатлетами Украины в декабре.

Об этом сообщает официальный сайт Федерации легкой атлетики Украины.

Ярослава Магучих на международных соревнованиях по прыжкам в высоту в помещении в Минске стала четвертой с юниорским рекордом Европы в помещении и повторением лучшего достижения мира среди спортсменок возрастной категории U18 (1,96 м).

Дмитрий Демьянюк занял второе место на международных соревнованиях по прыжкам в высоту в помещении в Минске с результатом 2,20 м.

В голосовании за лучших легкоатлетов месяца по версии Легкой атлетики Украины принимают участие эксперты (Совет ФЛАУ), СМИ и болельщики. Голоса в каждой категории считаются как треть всех голосов.